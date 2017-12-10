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Spor

Çanakkale Dardenelspor-Yeni Altındağ Belediyespor: 2-1

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) STAT: 18 Mart  HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Tuncay Çalıkoğlu (xx), Erdinç Zengi (xx) ÇANAKKALE DARDANELSPOR: Cüneyt (xx) - Sinan (xxx), Fatih (xx), Ahmet (xx) (Dk

10 Aralık 2017 19:52

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)
STAT: 18 Mart 
HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Tuncay Çalıkoğlu (xx), Erdinç Zengi (xx)
ÇANAKKALE DARDANELSPOR: Cüneyt (xx) - Sinan (xxx), Fatih (xx), Ahmet (xx) (Dk. 58 Nuri xxx), Uğur Uğur (xxx) (Dk. 90+1 Oğuzhan), Selim (x) (Dk. 46 Fırat xx), Mustafa (xx), Sergen (xxx), Tahir (xx), Hıdır (xx), Veli (xxx)
YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa (x) - Oktay (x), Emrah Sürücü (xx), Salih (x) (Dk. 60 Hüseyin x), Ömer (x) (Dk. 69 Fatih x), Burhanettin (xx), Bülent (x), Yalçın (xx), Emrah Duman (xx), Efe (xx), İsmail (x) (Dk. 88 Cengiz)
GOLLER: Dk. 68 Uğur Uğur, Dk. 74 Nuri (Dardanelspor), Dk. 78 Yalçın (Yeni Altındağ Bld)
SARI KARTLAR: Sergen, Nuri, Sinan (Dardanelspor), Bülent, Yalçın, İsmail, Efe, Ömer, Emrah Duman (Yeni Altındağ Bld)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta son 8 maçını kazanamayan Çanakkale Dardanelspor 3 puan hasretini Yeni Altındağ Belediyespor karşılaşmasında dindirdi: 2-1. Çanakkale ekibi ilk yarısı golsüz sona eren maçın 68\'inci dakikasında Uğur Uğur ile öne geçti. 74\'te Nuri takımını rahatlattı. Dardanelspor 78\'inci dakikada Yalçın\'a engel olamasa da kritik bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla 18 puana yükselen Çanakkale Dardanelspor 14\'üncü sıradan 12\'nci basamağa yükseldi. Yeni Altındağ ise 15 puanda kalıp ateş hattına girdi.
45+2\'nci dakikada Yeni Altındağ Belediyesporlu Ahmet\'in kullandığı serbet vuruşta top yan direkten döndü.
68\'inci dakikada Dardanelspor öne geçti.Tahir\'in ceza sahası içine gönderdiği ortada Uğur Uğur\'un vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
70\'inci dakikada Oktay\'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direğe çarpıp auta gitti. 
74\'üncü dakikada Dardanelspor golleri ikiledi. Uğur Uğur\'un vuruşunda kaleci Mustafa\'dan seken topu, kale önünde Nuri tamamladı: 2-0. 
78\'inci dakikada Yeni Altındağ Belediyespor farkı 1\'e indirdi. Dardanelspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topa son dokunan Yalçın ağları havalandırdı: 2-1. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, 3 puan Çanakkale Dardanelspor\'un oldu. 

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