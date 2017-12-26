Çanakkale Dardanelspor'da Çoğum dönemi başladı

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Dardanelspor\'da teknik direktörlük görevine, uzun yıllar bu takımda futbol oynayan Mehmet Çoğum getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Çanakkale Dardanelspor\'da, ligin ilk yarısı sonunda görevinden ayrılan Mustafa Meteertem\'in yerine teknik direktörlük görevine Mehmet Çoğum getirildi.

İmza törenine, Çanakkale Dardanelspor Sportif Direktör Fadıl Kurt, Mehmet Çoğum, yardımcı antrenör Cem Sabur, yardımcı kaleci antrenörü İbrahim Aktay, alt yapı teknik sorumlusu Vehbi Cevher ve alt yapı yardımcı antrenörü Arif Gümüşdere katıldı.

Çanakkale Dardanelspor\'da uzun yıllar futbol oynayan Mehmet Çoğum, \"Kulüp Başkanımız Mehmet Önen ve yönetim kurulu üyelerine, beni bu göreve layık gördükleri için teşekkür ediyorum. Çanakkale Dardanelspor\'da uzun süre futbolcu olarak görev yaptım. Şimdide teknik direktör olarak buradayım. İnşallah futbolculuk dönemimdeki gibi bir teknik direktörlük serüvenim olur. Çanakkale Dardanelspor\'u hedeflediği yere hep beraber götüreceğiz\" dedi.

İmza töreninin ardından Çanakkale Dardanelspor Sportif Direktörü Fadıl Kurt, genç ekibe başarılar diledi.

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