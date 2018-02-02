T24 LogoT24 Logo
Spor

Çanakkale Dardanelspor, Türk futboluna bir isim daha kazandırıyor

Çanakkale Dardanelspor, Türk futboluna bir isim daha kazandırıyor 16 yaşındaki Alperen Beğen, iyi performansıyla dikkatleri üzerine çekti ÇANAKKALE, (DHA)- TÜRK futboluna Mehmet Topal, Selçuk İnan ve Hasan Kabze gibi birçok önemli futbolcu kazandıran Ça

02 Şubat 2018 13:05

Çanakkale Dardanelspor, Türk futboluna bir isim daha kazandırıyor

16 yaşındaki Alperen Beğen, iyi performansıyla dikkatleri üzerine çekti

ÇANAKKALE, (DHA)- TÜRK futboluna Mehmet Topal, Selçuk İnan ve Hasan Kabze gibi birçok önemli futbolcu kazandıran Çanakkale Dardanelspor Kulübü, Türk futbolcu piyasasına bir yıldız isim daha katmaya hazırlanıyor.

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Çanakkale Dardanelspor\'un, Çanakkale Bölgesel U19 Ligi\'nde mücadelede eden U19 takımında forma giyen Alperen Beğen, son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen izleyenlerin beğenisini toplayan Alperen, takımının son oynadığı ve 3-1 kazandığı Çanakkalespor maçında gösterdiği performansla da kendisini bir kez daha kanıtladı. Selimiyespor\'da gösterdiği performansın ardından bu sezonun başında Çanakkale Dardanelspor\'a transfer olan Alperen Beğen, takımının Çanakkale Bölgesel U19 Ligi\'nde bu sezon çıktığı 2 maçta 6 puan almasında da büyük rol oynadı.

Sol ayaklı olan ve sol stoper, sol bek ve sol açık pozisyonlarında oynayabilen ve ideal fiziki yapısıyla dikkat çeken Alperen Beğen, takımında 11 numaralı formayı terletiyor.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dardanelspor TürkAlperen BeğenDHA TÜRK futboluna Mehmet Topal SelçukHasan KabzeDardanelspor Kulübü TürkTFFLigGrupDardanelsporBölgesel U19 LigiU19HenüzAlperenSelimiyesporSolFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24