Çanakkale Dardanelspor, Türk futboluna bir isim daha kazandırıyor

16 yaşındaki Alperen Beğen, iyi performansıyla dikkatleri üzerine çekti

ÇANAKKALE, (DHA)- TÜRK futboluna Mehmet Topal, Selçuk İnan ve Hasan Kabze gibi birçok önemli futbolcu kazandıran Çanakkale Dardanelspor Kulübü, Türk futbolcu piyasasına bir yıldız isim daha katmaya hazırlanıyor.

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele eden Çanakkale Dardanelspor\'un, Çanakkale Bölgesel U19 Ligi\'nde mücadelede eden U19 takımında forma giyen Alperen Beğen, son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen izleyenlerin beğenisini toplayan Alperen, takımının son oynadığı ve 3-1 kazandığı Çanakkalespor maçında gösterdiği performansla da kendisini bir kez daha kanıtladı. Selimiyespor\'da gösterdiği performansın ardından bu sezonun başında Çanakkale Dardanelspor\'a transfer olan Alperen Beğen, takımının Çanakkale Bölgesel U19 Ligi\'nde bu sezon çıktığı 2 maçta 6 puan almasında da büyük rol oynadı.

Sol ayaklı olan ve sol stoper, sol bek ve sol açık pozisyonlarında oynayabilen ve ideal fiziki yapısıyla dikkat çeken Alperen Beğen, takımında 11 numaralı formayı terletiyor.

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