Çanakkale Dardanel'de teknik direktör Çoğum istifa etti 

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

Çanakkale Dardanelspor SK\'da teknik direktör Mehmet Çoğum ile kaleci antrenörü İbrahim Aktay görevinden istifa etti.

Spor Toto 3\'ncü Lig 1\'inci grupta zor günler geçiren ve 23 puanla 16\'ncı sırada bulunan Çanakkale Dardanel\'de teknik direktör Mehmet Çoğum ile kaleci antrenörü İbrahim Aktay ligin bitimine 9 hafta kala görevlerinden istifa etti. Ligde alınan kötü sonuçlar nedeniyle kan değişikliğine gitme kararı alan yönetim, Çoğum ile Aktay\'ın istifaları kabul ederken, yeni teknik direktör arayışları da hız kazandı. Çanakkale Dardanel SK Sportif Direktörü Fadıl Kurt da istifaları doğruladı.

İlk yarının sonunda teknik direktör Mustafa Meteertem\'in istifası sonrasında yardımcı antrenör olarak görev yapan Mehmet Çoğum, takımın başına getirilmişti.

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