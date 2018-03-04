Çanakkale Dardanel-Çatalcaspor: 0-1

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

STAT: 18 Mart

HAKEMLER: Şahin Berker (x), Ertan Başdağ (x), Emrah Uluçay(x)

ÇANAKKALE DARDANEL: Cüneyt (x) - Ahmet Yazar (xx), Uğur Uğur (x), Serhat Yazgan (x)(Dk. 60 Ufuk Özbek(x), Sergen Piçinciol (x), Orhan Nahırcı (x), Hasan Türk (x), Şahin Ali Terzi (xx)(Dk. 77 Furkan Polat(x), Tahir Türker (x)(Dk. 55 Fatih Bozomk(x), Yusuf Bayram (x), Veli Akbulut (x),

ÇATALCASPOR: Mustafa Hoşoğlu (xx) - Eyüpcan Delibalta (xxx), Selçuk Çalışır (xx), Sadık Arda Yılmaztürk (xx), İsmail Sarı(xxx), Emre Turgut (xx)(Dk. 60 Barış Kazer(x)(Dk. 79 Mehmet Kahvecioğlu(x), Cengizhan Koç (xx), Arif Güner (xx), Sertaç Gökaltın (xx), Veysel Kılıç (xx)(Dk. 74 Barış Dillioğlu(x), Recep Akkemik (xx)

GOLLER: Dk. 9 İsmail Sarı (Çatalcaspor)

SARI KARTLAR: Eyüpcan Delibalta, İsmail Sarı, Sertaç Gökaltın (ÇATALCASPOR) - Sergen, Ahmet Yazar, Hasan Türk, Furkan Polat, Uğur Uğur, Fatih Bozok(Çanakkale Dardanel)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 81 İsmail Sarı (Çatalcaspor) - Dk. 90+1 Uğur Uğur (Çanakkale Dardanel)

TFF 3’ncü Lig 1’inci Grup’un 25’inci haftasında Çanakkale Dardanel sahasında Çatalcaspor\'a 1-0 mağlup oldu. Bu soucun ardından Çanakkale Dardanel 23 puanda kalırken, Çatalcaspor ise puanını 28’e yükseltti.

9’uncu dakikada gelişen Çatalcaspor atağında, Çanakkale Dardanel ceza sahasında oluşan karambolde önünde kalan topu İsmail Sarı filelere göndererek, takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

44’üncü dakikada Şahin Ali Terzi\'nin ara pasında topla buluşan Ahmet Yazar\'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

69’uncu dakikada atağa çıkan Çatalcaspor orta sahada topu kaptırdı. Kontra atağa çıkan Çanakkale Dardanel’de topla buluşan Ahmet Yazar karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Mustafa’yı geçemedi. Ahmet Yazar’ın vuruşunu kaleci Mustafa kornere çelerek mutlak bir golü önledi.

77’inci dakikada Çanakkale Dardanel atağında Yusuf’un ara pasında Uğur Uğur Çatalcaspor ceza sahası içinde topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Uğur Uğur’un vuruşunda topu son anda Arif Güner uzaklaştırdı. Dönen top Ahmet Yazar’da kaldı. Ahmet Yazar’ın ceza sahası içine ortasında Yusuf’un kala vuruşu üst direkten az farkla auta gitti.

FOTOĞRAFLI