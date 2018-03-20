Çanakkale Dardanel - Yomraspor: 0-1

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)
STAT: 18 Mart
HAKEMLER: Mustafa Aydın (x), Nurettin Taşkesen (x), Emin Barlas (x)
ÇANAKKALE DARDANEL: Cüneyt (x), Sinan Akgöl (x), Uğur Uğur (x), Selim Asal (x), Ahmed Emir Tekçam (x), Sergen Piçinciol (x), Hasan Türk (xx), Şahinali Terzi (x)(Dk. 64 Ufuk Özbek(x), Tahir Türker (x)(Dk. 63 Fatih Bozok(x), Yusuf Bayram (x) Veli Akbulut (xx), (Dk. 77 Serhat Yazgan)
YOMRASPOR: Tunahan Dikişçi (xx), Sinan Altınel (x), Münür Satılmış (x), Ali Özgür Basa (xx), Şenol Özyurt (x), Enes Erdal İç (xx), Muhammet Mahmut Emir (xx), Alaattin Tosun (x), Hamit Bayraktar (x), Yasin Reis (xx)( Dk. 74 Mustafa Soytraş(x), Ertan Çolak (x), (Dk. 84 Ozan Çetinkaya (x)
GOL: Dk. 45 Yasin Reis (Yomraspor)
SARI KARTLAR: Dk. 18 Tahir Türker, Dk 38 Sinan Akgöl, Dk. 55 Cüneyt Çelik (Çanakkale Dardanel), Dk. 32 Münür Satılmış, Dk. 38 Yasin Reis, (Yomraspor)
TFF 3\'ncü Lig 1\'inci Grup\'ta 27\'nci haftaya 23 puanla 17\'nci sırada giren Çanakkale Dardanel, sahasında 13\'üncü sıradaki 29 puanlı Yomraspor\'u konuk etti. Yomraspor deplasmanda Çanakkale Dardanel karşısında ilk yarıda bulduğu golle sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
20\'nci dakikada sağdan Çanakkale Dardanel serbest vuruş kazandı. Veli\'nin Yomraspor ceza sahası içine ortasında Sergen\'in kafa vuruşu üst direkten az farkla auta gitti.
37\'nci dakikada Çanakkale Dardanel\'de Veli\'nin sağdan Yomraspor ceza sahası içinde gönderdiği topa Uğur Uğur\'un kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
45\'inci dakikada Yomraspor atağında Yasin Reis topla buluştu. Çanakkale Dardanel ceza sahası dışından Yasin\'in sert vuruşunda top ağlara gitti.
47\'nci dakikada Çanakkale Dardanel ceza sahası içinde Yusuf topu geri pasla kalecisi Cüneyt\'e attı. Cüneyt topu ayağından kaçırdı. Boş kaleye giden topu kaleci Cüneyt elle tutunca hakem çift vuruş verdi. Çift vuruşta Yasin\'in vuruşunu kale çizgisi üzerinde Çanakkale Dardanel defansından döndü.
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