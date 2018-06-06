Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçtiler

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE\'de, \'2018 Troya Yılı\' etkinlikleri kapsamında, İngiltere\'nin Telegraph Gazetesi\'nin yazarlarından Alex Preston, Outdoor Swimming Dergisi yazarları Adrian Snodgrass ile SwimTrek firmasının sahibi Simon Mourie, Çanakkale Boğazı\'nı yüzerek geçti.

Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi\'ne kabul edilişinin 20\'nci yılı dolayısıyla ilan edilen \'2018 Troya Yılı\' kapsamında, yabancı basın mensupları Çanakkale Boğazı\'nı yüzerek geçti.

Çanakkale\'nin tanıtımı için kente gelen Alex Preston, Adrian Snodgrass ve Simon Mourie dün Troya Ören Yeri\'ni gezdi. Ardından Çanakkale Valiliği koordinasyonunda yüzme programı hazırladı. Özel bir turizm şirketinin organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte Çanakkale Boğazı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan izinle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Sabah saatlerinde Eceabat sahilinden denize giren Telegraph Gazetesi\'nin yazarlarından Alex Preston, Outdoor Swimming Dergisi yazarları Adrian Snodgrass, SwimTrek firmasının sahibi Simon Mourie, Çanakkale Boğazı\'nı yüzerek geçti. Yaklaşık 1 saat 20 dakikada Çanakkale önlerine gelen Preston, Snodgrass ve Mourie, Çanakkale Yat Limanı önündeki iskeleden karaya çıktı.

Etkinlik Koordiratörü Ahmet Çelik, \'2018 Troya Yılı\' etkinliklerinin en önemlilerinden birinin hayata geçirildiğini söyledi. Bu etkinlik ile Çanakkale\'nin tanıtımına büyük katkı sağlanacağını belirten Ahmet Çelik, şöyle konuştu:

\"Bu gördüğünüz ekibin Çanakkale Boğazını bugün yüzmesi dünya çapında çok önemli bir haberin yapılacak olmasına vesiledir. Her sene 30 Ağustos\'ta gelecek olan yabancı yüzücülerin daha fazla bölgeye gelmesiyle ilgili çok önemli bir etkinlik. Hepimiz için bölge çok önemli, 2018 Troya Yılında özellikle böyle bir etkinlik yapmak, bölgenin turizm anlamında daha ileriye gitmesini ve tüm dünya çapında bir haber olmasına sebep olacaktır.\"

Telegraph Gazetesinin yazarlarından Alex Preston ise Çanakkale\'de bulunmaktan ve tüm dünyanın tanıdığı Çanakkale Boğazını yüzerek geçmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Burada bulunmalarının bir diğer sebebinin ise, 2018 yılının Troya Yılı olarak ilan edilmesi olduğuna dikkat çeken Preston, şunları söyledi:

\"2018 Troya Yılını burada kutluyor olmak ve dünde Troya Ören Yerini gezmek bizim için kıymetli ve önemliydi. Çanakkale\'ye geldiğiniz zaman en önemli hissettiğini şey tarih. Dünde Troya ören yerini gezerken bu tarihi hissettik. Çevremde tanıdığım kim varsa hepsinin buraya gelip, mutlaka bu tarihi yaşamalarını istiyorum. Bu bizim için çok önemli bir an.\"

Konuşmaların ardından Preston, Snodgrass ve Mourie çıkış noktasında hatıra fotoğrafı çektirdi.



FOTOĞRAFLI