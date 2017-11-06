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Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemide makine arızası

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçişi sırasında makineleri arızalanan Tuvalu bandıralı kuru yük gemisi 'Amira Eman', Kepez beldesi önlerinde demirledi

06 Kasım 2017 14:33

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçişi sırasında makineleri arızalanan Tuvalu bandıralı kuru yük gemisi \'Amira Eman\', Kepez beldesi önlerinde demirledi.
Yunanistan\'ın Volos Limanı\'ndan Balıkesir\'in Bandırma Limanı giden, Büyük Okyanus\'ta 9 mercan adasından oluşan Polinezya ülkesi Tuvalu bayraklı 100 metre uzunluğunda, 4 bin 107 groston ağırlığındaki \'Amira Eman\' isimli boş kuru yük gemisi, bugün saat 08.00 sıralarında Çanakkale Boğazı\'na giriş yaptı. Boğazın Kepez beldesi açıklarına ulaşan geminin makinelerinde arıza meydana geldi. Gemi kaptanı durumu telsiz anonslarıyla Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi\'ne rapor etti. Herhangi bir yardım istemeyen kaptan, kendi olanaklarıyla makine arızasını gidermek için gemiyi demirledi. Gemi, arızanın giderilmesinin ardından Çanakkale Boğazı\'ndan geçişini tamamlayarak Marmara Denizi\'ne açılacak.

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