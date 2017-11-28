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Çanakkale Boğazı'ndan dev platform geçti

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Hollanda Bayraklı 'Fjord' isimli kargo gemisinin taşıdığı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu, ilginç görüntü oluşturdu

28 Kasım 2017 20:02

Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Hollanda Bayraklı \'Fjord\' isimli kargo gemisinin taşıdığı \'GSP Saturn\' isimli dev petrol platformu, ilginç görüntü oluşturdu.
Hollanda\'nın Vlissinge Limanı\'ndan İstanbul\'un Tuzla Limanı\'na gittiği öğrenilen 159 metre uzunluğundaki, Hollanda bayraklı \'Fjord\' isimli kargo gemisi Çanakkale Boğazı\'ndan geçti. Geminin Çanakkale önlerinden geçişi sırasında taşıdığı 5 bin 235 grostonluk, 52.4 metre uzunluğunda ve 110 metre yüksekliğindeki Panama Bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu, sahildekilerin ilgisini çekti. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Kurtarma-9\' isimli römorkörün eşlik ettiği gemi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı.

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