Çanakkale Boğazı'ndan dev konteyner gemisi geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'ndan Panama bayraklı 366 metre uzunluğundaki \'MSC GAIA\' adlı dev konteyner gemisi geçti. Geçiş sırasında boğaz tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Suudi Arabistan\'ın King Abdullah Limanı\'ndan İzmit Yarımca Limanı\'na giden 151 bin 559 groston ağırlığında ve 366 metre uzunluğundaki \'MSC GAIA\' adlı gemi, Çanakkale Boğazı\'ndan geçti. Saat 09.50\'de Çanakkale önlerine ulaşan gemi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu\'nu saat 10.05\'te döndükten sonra Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Dev geminin geçişi sırasında boğaz, güvenlik maksadıyla, Marmara Denizi yönünden gelişler için tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. Dev konteyner gemisinin geçişine güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Kurtarma-4\', \'Kurtarma-9\' römorkörleri eşlik etti.

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