Çanakkale Boğazı'ndan Çin savaş gemisi filosu ve Rus savaş gemisi geçti

Çin Deniz Kuvvetleri (PLAN) kuruluşunun 68'inci yıl dönümü nedeniyle başlattığı 20 ülkelik dünya turu kapsamında 3 gemiden oluşan askeri filo İstanbul ziyaretlerinin ardından Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi'nden saat 16.45 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 150 borda numaralı savaş gemisi 'Changchun', 532 borda numaralı savaş gemisi 'Jingzhou' ve 890 borda numaralı lojistik destek gemisi 'Chaohu' saat 18.00 sularında boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 18.10'da, peşpeşe Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir Kalesi önünden geçen Çin Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri, boğaz geçişini 3 saatte tamamlayarak Ege Denizi'ne açıldı.



Boğaz geçişi sırasında Çin savaş gemilerine Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Rus savaş gemisi de geçti

Çanakkale Boğazı’ndan geçen 158 borda numaralı Rus savaş gemisi ’Caesar Kunikov’, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Bugün saat 15.00’de Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giren 112 metre boyundaki ’Caesar Kunikov’ adlı Rus savaş gemisi, saat 16.20’de Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü’nde dağdaki ’Dur Yolcu’ yazısının önünden geçen savaş gemisi, 16.50’de boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne yol aldı. Geminin Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında güvertesinde can yelekli personelin olması dikkat çekti.