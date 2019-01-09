Çanakkale Boğazı'ndaki gemide yangın

Çanakkale Boğazı’nda Türk bayraklı Ro-Ro gemisinde yangın çıktı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda römorkör, müdahale etmek üzere geminin bulunduğu bölgeye hareket etti.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne boğazın Gocuk Burnu mevkisinde bir yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı geldi.

Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda römorkör sevk edildi.

Geminin Yunanistan'dan Yalova'ya gittiği öğrenildi.

Çanakkale Boğazı'nda makine dairesinde yangın çıkan gemide 242 tırın taşındığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne boğazın Gocuk Burnu mevkisinde bir yük gemisinde yangın çıktığı ihbarı geldi.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik unsurları ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce römorkörler sevk edildi.

Geminin makine dairesinde çıktığı belirtilen yangının, mürettebat tarafından yangın söndürme sistemleri kullanılarak kontrol altına alındığı bildirildi.

Ekipler, gemideki incelemelerini sürdürüyor.

Yunanistan'dan Yalova'ya giden 193 metre uzunluğundaki Türk bayraklı "Qezban" isimli Ro-Ro gemisinde 242 tır olduğu öğrenildi.

Öte yandan Çanakkale Boğazı güvenlik gerekçesiyle kuzey yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.