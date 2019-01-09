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Çanakkale Boğazında yük gemisinde yangın (1)

  Çanakkale Boğazı'nda Türk bayraklı bir Ro-Ro gemisinde yangın çıktı

09 Ocak 2019 02:04

 

Çanakkale Boğazı\'nda Türk bayraklı bir Ro-Ro gemisinde yangın çıktı. 
Edinilen bilgiye göre, 193 metrelik \'QEZBAN\' isimli Türk bayraklı gemide, Çanakkale Boğazı Gocuk mevkiinden geçtiği sırada yangın çıktı. Geminin Yunanistan\'dan yolcuğuna başladığı ve Yalova\'ya gitmek üzere Çanakkale Boğazından geçtiği öğrenildi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangına müdahale için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı çok sayıda römorkörün sevk edildiği öğrenildi. 

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Haber: Burak GEZEN / ÇANAKKALE ,(DHA)

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