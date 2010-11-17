-ÇANAKKALE BOĞAZINDA ULAŞIMA SİS ENGELİ ÇANAKKALE (A.A) - 17.11.2010 - Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle boğazda bazı bölgelerde görüş mesafesi sıfıra düştü. Bu nedenle Çanakkale Boğazı, saat 07.00 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş yetkilileri de sis nedeniyle boğaz hattı ve diğer hatlarda şu an için herhangi bir aksamanın yaşanmadığını belirtti. Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, sisin öğle saatlerine kadar belirli bölgelerde etkili olacağını kaydetti.