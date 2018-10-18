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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi demirledi

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'nda Malta bayraklı 'Ever Loading' isimli gemi, makine arızası nedeniyle demirledi

18 Ekim 2018 22:46

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'nda Malta bayraklı \'Ever Loading\' isimli gemi, makine arızası nedeniyle demirledi. 
Mısır\'ın El Dekheila Limanı\'ndan Ukrayna\'nın Odessa Limanı\'na gitmek üzere hareket eden 190 metre uzunluğunda ve 30 bin 447 groston ağırlığındaki Malta bayraklı \'Ever Loading\' isimli geminin boğaz geçişi yaptığı sırada makinelerinde arıza meydana geldi. Kaptan telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Makine arızası nedeniyle gemi Lapseki ilçesi Suluca köyü açıklarında Uzunburun mevkiine doğru bir süre sürüklendikten sonra demirledi. 
Geminin bulunduğu yere güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait \'Kurtarma-4\' römorkörü gönderildi, boğaz geçişi yapan gemiler durum hakkında bilgi verildi.
Demir atan \'Ever Loading\' isimli geminin kaptanı, arızayı gidermeye çalıştıkları bilgisini verdi.

 

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