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Çanakkale Boğazı'nda kirlilik alarmı

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de iskeleye bağlı bir tekne, lodosun etkisiyle sabaha karşı battı

13 Aralık 2017 18:19

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de iskeleye bağlı bir tekne, lodosun etkisiyle sabaha karşı battı. Tekneden denize sintine suyunun boşalmasıyla ortaya çıkan kirlilik, yetkilileri harekete geçirirken; bölge, bariyer çekilerek güvenlik altına alındı.
Çanakkale Boğazı\'ndan geçerken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince içinde kaçak göçmen olabileceği gerekçesiyle durdurulduktan sonra Gümrük İskelesi\'ne bağlanan ve yaklaşık 9 aydır sahipleri tarafından alınmayan \'Çınarlar 2\' adlı tekne, sabaha karşı kuvvetli esen lodos nedeniyle battı. Dalgalar nedeniyle iskeleye çarparak delindiği düşünülen, arka kısmı tamamen sulara gömülen tekneden denize sintine suyu boşalmaya başladı. Mazotlu pis suyun denizi kirletmesi ve rahatsız edici koku yaratması, vatandaşların tepkisini çekti.
Vatandaşların ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, bölgeye gelerek inceleme yaptı. Alınan numune sonucunda kirliliğin tespit edilmesi üzerine, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KEGM) görevlileri olay yerine gelerek, kirliliğin yayılmasını önlemek için bölge sosis bariyerle etrafını çevirdi.
Liman Başkanlığı yetkilileri, batan teknenin sahipleriyle irtibat kurulmaya çalışıldığını ve en kısa sürede sudan çıkarılarak daha uygun bir yere taşınacağını belirtti. Denizi kirletme suçundan da tekne sahiplerine idari para cezası kesileceği öğrenildi.

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