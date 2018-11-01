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Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli (2)

TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE TEK YÖNLÜ AÇILDI Çanakkale'de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatılan boğaz, sisin etkisini kaybetmesinin ardından saat 10

01 Kasım 2018 14:48

TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE TEK YÖNLÜ AÇILDI
Çanakkale\'de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatılan boğaz, sisin etkisini kaybetmesinin ardından saat 10.30 itibarıyla Marmara\'dan Ege\'ye doğru tek yönlü olarak açıldı. Boğaz girişinde bekletilen gemiler, sırayla Çanakkale Boğazı\'na alınmaya başlandı.
Öte yandan sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale- Eceabat, Gelibolu- Lapseki, Gelibolu- Çardak feribot seferleri de yeniden yapılmaya başlandı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

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