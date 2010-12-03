T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI ÇANAKKALE (A.A)

03 Aralık 2010 20:10

-ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI ÇANAKKALE (A.A) - 03.12.2010 - Liberya Bandıralı ''Royal Aquarius'' adlı tanker, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Romanya'nın Galatz Limanı'ndan Hindistan'ın Haldia Limanı'na giden, 151 metre uzunluğundaki tankerin makineleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada Akbaş burnu önlerinde arızalandı. Gemi kaptanının durumu telsizle Gemi Trafik Hizmetleri'ne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ''Söndüren-3'' römorkörü gönderildi. Yetkililer, gemi personelinin arızayla ilgili inceleme yaptığını bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24