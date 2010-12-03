-ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA GEMİ ARIZASI ÇANAKKALE (A.A) - 03.12.2010 - Liberya Bandıralı ''Royal Aquarius'' adlı tanker, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Romanya'nın Galatz Limanı'ndan Hindistan'ın Haldia Limanı'na giden, 151 metre uzunluğundaki tankerin makineleri, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada Akbaş burnu önlerinde arızalandı. Gemi kaptanının durumu telsizle Gemi Trafik Hizmetleri'ne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ''Söndüren-3'' römorkörü gönderildi. Yetkililer, gemi personelinin arızayla ilgili inceleme yaptığını bildirdi.