Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Liberya bandıralı “Salvadora” adlı yük gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerken arızalandı.



Mısır'dan Ukrayna'ya boş giden 167 metre uzunluğunda, 13 bin 697 grostonluk yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nın en riskli bölgesi Nara Burnu'nu döndüğü sırada arıza yaptı.



Gemi kaptanının durumu Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesinin ardından, güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait “Kurtarma-2” römorkörü bölgeye sevk edildi.

Yetkililer, geminin düşük hızla ve kendi imkanlarıyla diğer gemilerin geçiş güzergahının dışına çıktığını, Uzun Burun açıklarında demirleneceğini kaydetti.



Gemi, arızanın giderilmesinin ardından seyrine devam edecek.

