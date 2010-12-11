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Yaşam

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA FIRTINA ÇANAKKALE (A.A)

11 Aralık 2010 13:00

-ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA FIRTINA ÇANAKKALE (A.A) - 11.12.2010 - Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı zaman zaman 50 kilometreye çıkan fırtına dolayısıyla Gelibolu-Lapseki, Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada ve Erdek Marmara arasındaki araba vapuru seferleri yapılamadı. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş yetkilileri, boğazda deniz ulaşımının şu an için sadece Çanakkale-Eceabat arasında sürdürüldüğünü bildirdi. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın gün içinde hızını giderek artıracağını ve yarına kadar devam edeceğini ifade etti.

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