-ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA BALIK BEREKETİ ÇANAKKALE (A.A) - 09.12.2010 - Çanakkale Boğazı'na açılan balıkçı tekneleri, birkaç gün içinde 2.5 ton çinekop, 1.5 ton istavrit, 7.5 ton tirsiyle 3 bin 600 adet palamut avladı. Çanakkale Boğazı'nda balık bereketi yaşanıyor. Denize açılan balıkçı tekneleri, iskeleye eli boş dönmüyor. Nara Burnu açıklarında ağlarını denize bırakan ''Uysal 1'' adlı balıkçı teknesi, kasalar dolusu balıkla martıların eşliğinde Eceabat İskelesi'ne yanaştı. Kasalardaki çinekop, kolyoz ve istavritlerin üzerlerine buz konuldu. Kasalar iskeledeki nakil aracına yüklenerek, satış için İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'a gönderildi. Tayfalar, avlanan balıklar arasında yer alan sardalyeleri ayırıp, vatandaşlara verdi. Tekne kaptanı Naci Karabiber, bir haftadır Saros Körfezi ile Çanakkale Boğazı'nda balık bereketi yaşandığını söyledi. Lodos işlerini zorlaştırsa da birkaç günde 2.5 ton çinekop, 1.5 ton istavrit, 7.5 ton tirsi ile 3 bin 600 adet palamut avladıklarını belirten Karabiber, ''15 kilogramlık bir kasa çinekop 130, istavrit 100, kolyoz 50, tirsi ise 20 liradan alıcı buluyor'' dedi.