Çanakkale Boğazı'na yapılacak ilk köprü tarihi bölgeyi nasıl etkileyecek?

Yıllardır yapımı gündemde olan Çanakkale Boğaz Köprüsü yeni hazırlanan 1/100 bin ölçekli planda yer aldı. Köprü, Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Kocaveli köyü ile Gelibolu’ya bağlı Sütlüce köyü arasında inşa edilecek. Uzmanlara göre yaklaşık 3 bin 700 metre uzunluğa sahip olacak köprü tamamlandığı takdirde şu an yapımı devam eden, Balıkesir’e kadar gelmiş bulunan İzmir-İstanbul otoyoluna bağlanacak. Plan notlarına göre köprünün ayaklarının inşa edildiği Lapseki ve Gelibolu bölgeleri kentsel gelişim alanı ilan edildi. Bu bölgeler de dolaylı olarak imara açılacak.

Nüfus 3 kat artacak

Plana göre Çanakkale ve Balıkesir bölgesi için 2040 yılında beklenen nüfus rakamı 4 milyon 578 bin. Radikal'de yer alan habere göre, bu rakam bölgenin 2012 yılında sahip olduğu 1 milyon 654 bin nüfusun neredeyse 3 katına tekabül ediyor. Uzmanlar bölgenin bu derece yüksek bir nüfus artışını kaldırmayacağı görüşünde.



İmara açılan bölgeler: Plan notlarında belirtilen nüfus kabulüne bağlı olarak Çanakkale ve Balıkesir’in kıyı bölgelerine yakın iç kesimleri ile bazı kıyı bölgeleri ‘kentsel gelişim alanı’ olarak belirtilmiş. Bu bölgeler kentsel gelişim alanı adı altında imara açılacak.

Gökçeada

Yeni hazırlanan planda Gökçeada’nın güney kıyısı bölgesinin büyük bir kısmı turizm bölgesi ilan edilmiş. Gökçeada’nın güney kıyı bölgesinde yeni oteller ve yeni turistik yapılar yapılabilecek. Gökçeada’nın şehir merkezinin bulunduğu bölgeye yakın bazı tarım alanları da kentsel gelişim alanı ilan edilmiş. Bu alanlarda da konut yapılabilecek.

Bozcaada

Bozcaada’nın güney kıyı bölgesi kentsel gelişim alanı adı altında imara açılıyor. Akvaryum Koyu’nun da içinde bulunduğu bu bölgede yeni yapılar yapılabilecek. Adanın doğu kıyısı ise ‘turizm tesis bölgesi’ adı altında imara açılıyor. Bu bölgede de turistlik oteller yapılabilecek.

Yeni hazırlanan 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planına göre mutlak tarım arazisinde bin 500 metrekarede 75 metrekarelik bağ evi, dikili tarım arazisinde 2 bin metrekarede 100 metrekarelik bağ evi, özel ürün arazisinde bin 500 metrekarede 75 metrekarelik, marjinal tarım arazisinde ise 150 metrekarelik bağ evleri inşa edilebilecek. Ayrıca Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın vereceği izinler doğrultusunda tarım alanlarında zeytinyağı, pekmez ve reçel gibi ürünlerin işlenmesi için tarımsal amaçlı tesisler inşa edilebilecek. Planda tarımsal tesis alanı için düzenlenen alan ise maksimum 2 bin metrekare olarak belirtilmiş.



Sanayi alanı: Plan çerçevesinde Balıkesir ve Çanakkale’nin bazı bölgeleri sanayi alanı olarak belirtilmiş durumda. Sanayi alanı olarak belirtilen bölgeler arasında en dikkat çekici bölge ise Bandırma. Planda Bandırma sınırlarında bulunan yaklaşık 4800 hektarlık bir alan sanayi bölgesi olarak gösterilmiş. Ülke genelinde eşine az rastlanır bir büyüklüğe sahip bu büyüklükteki bir sanayi bölgesi sadece Bandırma’yı değil bütün Marmara bölgesini etkileyebilecek bir kapasitede.

Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün uzunluğu 3 bin 700 metre olacak

Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün ciddi ekolojik sorunlar ortaya çıkaracağını söyleyen Bursa Şehir Plancıları Odası Başkanı Hakan Karademir: "Köprünün ayaklarının yer aldığı Gelibolu ve Lapseki kıyıları planda ‘kentsel gelişim alanı’ olarak belirtilmiş. Ülkemizde herhangi bir yerde bir köprü yapıldığında köprünün çevresi de hemen imara açılıyor. Aynı durum şu anda Çanakkale Boğaz köprüsü için de mevcut. 1/100 binlik plan Çanakkale boğaz köprüsünün bulunduğu bölgeleri de imara açmayı öngörüyor. Hesaplamalarımız Çanakkale Boğaz Köprüsü’nün yaklaşık 3 bin 700 metre uzunluğa sahip olacağını gösteriyor. Bu uzunlukta bir köprü ciddi ekolojik sorunlar ortaya çıkaracaktır.’’