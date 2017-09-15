Çanakkale Boğazı yangın nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Gelibolu Yarımadasındaki yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı tedbir amaçlı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği yakınında orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının kıyıya 500 metre mesafede olması nedeniyle Çanakkale Boğazı, yangın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı'ndan rahatlıkla su alabilen helikopterler çok sayıda sorti yaparak alevlere müdahale ediyor.

Yangının, Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği'ndeki çalışmalar sırasında kaynak yapılırken sıçrayan alevlerin kuru otları tutuşturmasıyla çıktığı ileri sürüldü.

Yangına ilk müdahale Eceabat Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yapıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki bir yangın helikopteri de bölgeye sevk edildi.



Eceabat İlçesine bağlı Kilitbahir Köyü’ndeki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği ile dağdaki "Dur Yolcu" yazısının arasında kalan ormanlık alanda devam eden yangında, yükselen dumanlar Çanakkale merkezindeki pek çok noktadan görüldü.

Ekiplerin, askeri alana da yakın olan orman yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) yetkilileri, boğaz geçişi yapacak gemileri telsiz yardımıyla uyardı. Tarihi alan içinde orman yangını çıktığını ve hava unsurlarının söndürme çalışmaları kapsamında denizden su aldığını belirten yetkililer, güvenlik amacıyla boğazın geçişlere kapatıldığını duyurdu.