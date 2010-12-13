-ÇANAKKALE BOĞAZI ULAŞIMA AÇILDI ÇANAKKALE (A.A) - 13.12.2010 - Çanakkale'de kar yağışının görüş mesafesini azaltması nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı trafiğe yeniden açıldı. Etkili kar yağışının görüş mesafesini azaltması nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nda görüş mesafesinin artmasının ardından gemi geçişlerine izin verilmeye başlandı. Yetkililer, kuzey ve güney noktalarında bekleyen gemilerin boğaz geçişine başladığını bildirdi.