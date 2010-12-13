T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ÇANAKKALE BOĞAZI ULAŞIMA AÇILDI ÇANAKKALE (A.A)

13 Aralık 2010 22:43

-ÇANAKKALE BOĞAZI ULAŞIMA AÇILDI ÇANAKKALE (A.A) - 13.12.2010 - Çanakkale'de kar yağışının görüş mesafesini azaltması nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı trafiğe yeniden açıldı. Etkili kar yağışının görüş mesafesini azaltması nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nda görüş mesafesinin artmasının ardından gemi geçişlerine izin verilmeye başlandı. Yetkililer, kuzey ve güney noktalarında bekleyen gemilerin boğaz geçişine başladığını bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24