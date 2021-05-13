Çanakkale Boğazı, tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, LNG tankerinin geçişi nedeniyle tek yönlü transit geçişlere kapatıldı. Boğazda gemi trafiğinin saat 18.30’da normale dönmesi planlanıyor.

Boğaz geçiş planlaması kapsamında, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) tarafından güneyden kuzeye seyredecek gemiler için hazırlık yapıldı.

Buna göre, geçişi planlanan Liberya bayraklı 187 bin 587 grostonluk ‘MSC Viviana’, Panama bayraklı 73 bin 819 grostonluk ‘MSC Marianna’ ve Cezayir bayraklı 112 bin 867 grostonluk ‘LNG Tessala’ isimli gemiler güneyden boğaza girdi.

Boyları en az 291, en fazla 399 metre olan 3 geminin boğazdan geçişlerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler refakat ediyor.

Tek yönlü transit geçişlere kapatılan Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 18.30'da normale dönmesi planlanıyor.