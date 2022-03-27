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Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

27 Mart 2022 15:44

Togo bayraklı 'Gelibolu' isimli demir yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye hazırlanırken Kumkale önlerinde karaya oturdu.

İskenderun'dan Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na giden, 82 metre boyundaki Togo bayraklı ''Gelibolu'' isimli demir yüklü gemi, henüz belirlenemeyen nedenle Çanakkale Boğazı'nın güney girişinde bulunan Kumkale mevkisi önlerinde karaya oturdu.

Gemi kaptanı, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bunun üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait "Türkeli" römorkörü ile "KIYEM-1" adlı hızlı tahlisiye botu ve balık adam ekibi sevk edildi. Boğaz'dan geçecek diğer gemilerin kaptanları da konuyla ilgili bilgilendirildi.

Çanakkaleyükgemikarayaoturdu
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