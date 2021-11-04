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Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis; çift yönlü transit gemi geçişleri durduruldu

Bölgede akşamdan itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu

04 Kasım 2021 00:10

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede akşamdan itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da aynı nedenle geçici olarak durduruldu.

Sisin bölgedeki yoğunluğunun artmasının ardından, Gelibolu-Lapseki hattına ilave olarak Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferleri de iptal edildi.

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