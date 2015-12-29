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Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor

Fotoğraf: Arşiv

29 Aralık 2015 14:17

Çanakkale'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı

Habertürk’ün haberine göre Sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat feribot seferleri iptal edilirken, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri ise normal seyrinde devam etti.

Çanakkale Boğazı sabah saat 09.00 sıralarında yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. 

Boğazı etkisi altına alan sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri ise devam ediyor.

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