Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle Boğaz transit gemi geçişlerine kapatıldı

Habertürk’ün haberine göre Sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat feribot seferleri iptal edilirken, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri ise normal seyrinde devam etti.

Çanakkale Boğazı sabah saat 09.00 sıralarında yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Boğazı etkisi altına alan sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri ise devam ediyor.