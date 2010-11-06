-ÇANAKKALE BOĞAZI DA SİSE TESLİM ÇANAKKALE (A.A) - 06.11.2010 - Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin sıfıra düşürmesi sonucu dün saat 20.00'den itibaren transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda, ulaşım hala sağlanamıyor. Ege Denizi yönünden giriş yapan gemiler Bozcaada, Marmara Denizi'nden gelenler ise Doğanarslan mevkisinde bekletiliyor. Sisin etkisini artırması üzerine, bu sabahtan itibaren Lapseki-Gelibolu araba vapuru seferleri de yapılamıyor.