Çanakkale Belediyespor'da yabancılar imzaladı

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Çanakkale Belediyespor\'un yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı 3 yabancı oyuncu birer yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasında gerçekleşen törende Alman milli smaçör Maren Brinker Fromm, Hırvat milli pasör çaprazı Jelena Alajbeg ve Porto Rikolu milli smaçör Paulina Marie Prieto Cerame resmi imzaları attı. Başkan İsmet Güneşhan, \"Bu sesezon daha güçlü bir kadro kurabilmek için 3 yabancı oyuncu hakkımızı da kullanıyoruz. Milli takımlarda forma giyen tecrübeli isimlerle anlaştık\" dedi. Törene Voleybol Şube Sorumlusu Aysun Kavcar, yönetici Doğan Türkmen ve Antrenör Üzeyir Özdurak da katıldı.

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