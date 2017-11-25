Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş: 3-2

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

SALON: Anafartalar

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (x), Ebru Ayata (x)

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: From (xxx), Şule (xx), İpek (xx), Ayçanaz (xxx), Seda (xx), Gözde (xxx), Da Silva (xxx), Alajberg (xx), Elif (xx), Ceren (xx), Gamze (xx), Hande (xx)

BEŞİKTAŞ: Malgorzata (xx), Zeynep (xx), Ceylan (x), Rykhliuk (xx), Humay (x), Pınar (xx), Tuğçe (xx), Olga (xx), Dilara (xx), Marharyta (xx), Simay (x)

SETLER: 27-25, 20-25, 21-25, 25-20, 16-14

SÜRE: 33-31-28-30-21 (143 dakika)

KADINLAR Voleybol Venüs Vestel Sultanlar Ligi’nde Beşiktaş’ı konuk eden Çanakkale Belediyespor, çekişmeli geçen maçta rakibini 3-2 yenmeyi başardı. İlk seti 27-25 kazanan Çanakkale ekibi durumu 1-0’a getirirken, ikinci sette toparlanan Beşiktaş 25-20’lik galibiyetle skoru 1-1 yaptı. Beşiktaş üçüncü seti de 25-21 alıp 2-1 öne geçti. Ardından toparlanan ev sahibi Çanakale Belediyespor dördüncü seti 25-20, ti-break setini de 16-14 kazanarak salondan galibiyetle ayrıldı.