T24 LogoT24 Logo
Spor

Çanakkale Belediyespor: 1 - Fenerbahçe: 3

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) -  SALON: Anafartalar HAKEMLER: Yavuz Akdemir (x), Ferhat Büyükpamukçu (x) ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Ceren Önal, Maren Fromm, Şule Yetimoğlu, Seda Arısoy, Gözde İrgi Dal, Cemre Erkul Janset, Joyce Gomes Da Silva, Jelena Al

18 Şubat 2018 22:32

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) - 
SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (x), Ferhat Büyükpamukçu (x)
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Ceren Önal, Maren Fromm, Şule Yetimoğlu, Seda Arısoy, Gözde İrgi Dal, Cemre Erkul Janset, Joyce Gomes Da Silva, Jelena Alajberg, Elif Uzun, Ceren Çınar,
FENERBAHÇE: Merve Dalbeler, Çağla Akın, Dicle Nur Babat, Bahar Toksoy, Eda Dündar Erdem, Polina Rahimova, Mia Jerkov, Melis Yılmaz, Damla Çakıroğlu, Nootsara Tomkom
SETLER: 25-27, 25-22, 23-25, 22-25
SÜRE: 118 dakika (30-27-29-32)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 21’inci hafta karşılaşmasında, Çanakkale Belediyespor evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Başa baş geçen mücadelenin son anlarında kazandığı sayılarla Fenerbahçe, Çanakkale Belediyespor karşısında ilk seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Fenerbahçe’ye karşı oyunun ilk dakikalarından itibaren üstünlüğünü koruyan Çanakkale Belediyespor 25-22’lik skorla durumu 1-1’e getirdi. 3’üncü sete iyi başlayan Fenerbahçe, Çanakkale Belediyespor karşısında 25-23 kazarak, 2-1 öne geçti. 4’üncü sette iyi oyununu devam ettiren Fenerbahçe seti 25-22 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZDHAAnafartalar HAKEMLER Yavuz AkdemirFerhat BüyükpamukçuBELEDİYESPOR CerenMaren FrommYetimoğlu Seda Arısoy GözdeDal Cemre Erkul Janset Joyce Gomes Da Silva Jelena Alajberg Elif Uzun CerenMerve DalbelerAkın Dicle

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24