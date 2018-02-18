Çanakkale Belediyespor: 1 - Fenerbahçe: 3

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) -
SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (x), Ferhat Büyükpamukçu (x)
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Ceren Önal, Maren Fromm, Şule Yetimoğlu, Seda Arısoy, Gözde İrgi Dal, Cemre Erkul Janset, Joyce Gomes Da Silva, Jelena Alajberg, Elif Uzun, Ceren Çınar,
FENERBAHÇE: Merve Dalbeler, Çağla Akın, Dicle Nur Babat, Bahar Toksoy, Eda Dündar Erdem, Polina Rahimova, Mia Jerkov, Melis Yılmaz, Damla Çakıroğlu, Nootsara Tomkom
SETLER: 25-27, 25-22, 23-25, 22-25
SÜRE: 118 dakika (30-27-29-32)
Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 21’inci hafta karşılaşmasında, Çanakkale Belediyespor evinde Fenerbahçe’yi konuk etti. Başa baş geçen mücadelenin son anlarında kazandığı sayılarla Fenerbahçe, Çanakkale Belediyespor karşısında ilk seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette Fenerbahçe’ye karşı oyunun ilk dakikalarından itibaren üstünlüğünü koruyan Çanakkale Belediyespor 25-22’lik skorla durumu 1-1’e getirdi. 3’üncü sete iyi başlayan Fenerbahçe, Çanakkale Belediyespor karşısında 25-23 kazarak, 2-1 öne geçti. 4’üncü sette iyi oyununu devam ettiren Fenerbahçe seti 25-22 kazanarak karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.
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