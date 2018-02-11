Çanakkale Belediyespor - VakıfBank: 1-3

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) -

SALON: Anafartalar

HAKEMLER: Yasin Okumuş, Ebru Ayata

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Ceren Önal, Maren Fromm, Elif Uzun, Şule Yetimoğlu, İpek Soroğlu, Seda Arısoy, Gözde İrgi Dal, Jelena Alajberg, Ceren Çınar, Joyce Gomes Da Silva, Janset Cemre Erkul

VAKIFBANK: Kelsey Robinson, Ayşe Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç, Lonneke Sloetjes, Naz Demir Akyol, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Gizem Örge Güner, Cansu Özbay, Melis Durul, Gözde Kırdar, Milene Rasic

SETLER: 29-27, 15-25, 20-25, 14-25

SÜRE: 99 dakika (32-21-25-21)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 19’uncu hafta karşılaşmasında, Çanakkale Belediyespor evinde Vakıfbank’ı konuk etti. Karşılaşma öncesinde Afrin’de şehit olan Mehmetçikler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İlk sette Çanakkale Beleidyespor ile VakıfBank birbirine üstünlük kurmak istedi. Başa baş giden karşılaşmanın sonunda 29-27’lik skorla ilk seti Çanakkale Belediyespor kazandı. İkinci sete hızlı başlayan VakıfBank, karşılaşma boyunca Çanakkale Belediyespor’a karşı üstünlüğünü korudu. VakıfBank art arda aldığı sayılarla ikinci seti 25-15 kazandı. Üçüncü sete hızlı başlayan VakıfBank, Çanakkale Belediyespor karşısında seti 25-20 kazandı. Maçın dördüncü setinde Çanakkale Belediyespor karşısında zorlanmayan VakıfBank seti 25-14’lük skorla kazanarak, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)