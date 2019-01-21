Çanakkale Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 1-3

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE (DHA)
SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Ebru Aladağ
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu (L), Cansu Aydınoğulları, Melis Durul, Dominika Sobolska, Semra Özer, Işıl Öz, Ebru Bedir
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Aylin Sarıoğlu (L), Elizabeth Autumn Bailey, Buse Ünal, Aleksandra Bytsenko, Alezandra Lazic, Hande Kotkut, Özgenur Yurdagülen, Aslı Tecimer, Hazal Selin Arifoğlu
SETLER: 25-22, 22-25, 22-25, 22-25
SÜRE: 127 dakika (30, 32, 32, 33)
Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 14\'üncü haftasında Çanakkale Belediyespor evinde Nilüfer Belediyespor\'a 3-1 mağlup oldu.
(FOTOĞRAFLI)