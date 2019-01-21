T24 LogoT24 Logo
Spor

Çanakkale Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 1-3

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE (DHA) SALON: Anafartalar HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Ebru Aladağ ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu (L), Cansu Aydınoğulları, Melis Durul, Dominika Sobolska, Semra Özer, I

21 Ocak 2019 23:44

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE (DHA)

SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Ebru Aladağ
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu (L), Cansu Aydınoğulları, Melis Durul, Dominika Sobolska, Semra Özer, Işıl Öz, Ebru Bedir
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Aylin Sarıoğlu (L), Elizabeth Autumn Bailey,  Buse Ünal, Aleksandra Bytsenko, Alezandra Lazic, Hande Kotkut, Özgenur Yurdagülen, Aslı Tecimer, Hazal Selin Arifoğlu
SETLER: 25-22, 22-25, 22-25, 22-25
SÜRE: 127 dakika (30, 32, 32, 33)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 14\'üncü haftasında Çanakkale Belediyespor evinde Nilüfer Belediyespor\'a 3-1 mağlup oldu. 

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZDHA SALON Anafartalar HAKEMLER Ramazan Demiröz Ebru Aladağ ÇANAKKALE BELEDİYESPOR Birgül Güler Rachel Sanchez Perez Ece Hocaoğlu Bihter DumanoğluCansu Aydınoğulları Melis Durul Dominika Sobolska SemraIşılEbru Bedir
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24