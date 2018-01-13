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Çanakkale Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 1-3

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) SALON: Anafartalar HAKEMLER: İlhami Şenyurt (x), Ramazan Çevik (x) ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Maren Fromm (xx), İpek Soroğlu (x), Seda Arısoy (x), Janset Cemre Erkul (x), Joyce Gomes Da Silva (xx), Jelena Alajbeg (xx), Şul

13 Ocak 2018 00:38

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

SALON: Anafartalar
HAKEMLER: İlhami Şenyurt (x), Ramazan Çevik (x)
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Maren Fromm (xx), İpek Soroğlu (x), Seda Arısoy (x), Janset Cemre Erkul (x), Joyce Gomes Da Silva (xx), Jelena Alajbeg (xx), Şule Yetimoğlu (x), Ceren Çınar (x)
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Birgül Güler (xx), Özgenur Yurdagülen (xxx), Anne Elise Buijs (xx), Ana Carolina Da Silva (xxx), Ceyda Aktaş (xxx), Duygu Düzceler (xx), Funda Bilgi (xx)
SETLER: 13-25, 25-21, 17-25, 19-25
SÜRE: 99 dakika (22, 26, 23, 28)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 13’üncü hafta karşılaşmasında, Nilüfer Belediyespor deplasmanda Çanakkale Belediyespor\'u 3-1 yendi. Karşılaşmada ilk seti 25-13 Nilüfer Belediyespor kazandı. İkinci sette Çanakkale Belediyespor, 25-21 kazanarak durumu 1-1\'e getirdi. Üçüncü ve dördüncü setlerde daha iyi oynayan Nilüfer Belediyespor setleri 25-17 ve 25-19 kazanıp sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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