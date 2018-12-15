Çanakkale Belediyespor - Karayolları: 2 - 3

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)
SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Yılmaz Duman, Fikret Fidan
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu (L), Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Işıl Öz, Yasemin Şahin, Gökçe Çiçek Aksoylu, Semra Özer, Ebru Bedir
KARAYOLLARI: Marina Tumas, Gülçin Doğan(L), Yulia Gerasymova, Saliha Şahin, Yasemin Güvenli, Tuğçe Ceyhan, Elif Şahin, Selin Navruz, Ayçin Akyol, Mariana Aydın, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin
Setler: 27-25, 20-25, 19-25, 25-18, 11-15
Süre: 132 dakika (31, 31, 26, 27, 17)
Vestel Venüs Sultanlar Ligi\'nin 9\'uncu haftasında Çanakkale Belediyespor sahasında Karayolları\'na 3-2 mağlup oldu.
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