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Spor

Çanakkale Belediyespor - Karayolları: 2 - 3

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) SALON: Anafartalar  HAKEMLER: Yılmaz Duman, Fikret Fidan ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu (L), Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Işıl Öz, Yasemin Şahin, Gökçe Çiçek A

15 Aralık 2018 20:18

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

SALON: Anafartalar 
HAKEMLER: Yılmaz Duman, Fikret Fidan
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu (L), Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Işıl Öz, Yasemin Şahin, Gökçe Çiçek Aksoylu, Semra Özer, Ebru Bedir
KARAYOLLARI: Marina Tumas, Gülçin Doğan(L),  Yulia Gerasymova, Saliha Şahin, Yasemin Güvenli, Tuğçe Ceyhan, Elif Şahin, Selin Navruz, Ayçin Akyol, Mariana Aydın, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin
Setler: 27-25, 20-25, 19-25, 25-18, 11-15
Süre: 132 dakika (31, 31, 26, 27, 17)

Vestel Venüs Sultanlar Ligi\'nin 9\'uncu haftasında Çanakkale Belediyespor sahasında Karayolları\'na 3-2 mağlup oldu.

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