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Spor

Çanakkale Belediyespor - İlbank: 3 - 0

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)- Salon: Anafartalar Hakemler: Fikret Fidan(x), Ferhat Büyükpamukçu(X) ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Ceren Önal (xx), Maren Fromm(xxx), Elif Uzun (xx), Şule Yetimoğlu (xx), Seda Arısoy (xxx), Gözde İrgi Dal (xx), Joyce Gomes Da

22 Ocak 2018 21:33

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,(DHA)-
Salon: Anafartalar
Hakemler: Fikret Fidan(x), Ferhat Büyükpamukçu(X)
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Ceren Önal (xx), Maren Fromm(xxx), Elif Uzun (xx), Şule Yetimoğlu (xx), Seda Arısoy (xxx), Gözde İrgi Dal (xx), Joyce Gomes Da Silva(xxx), Janset Cemre Erkul (xx), İpek Soroğlu (xx),
İLBANK: Yanels Satos (xx), Eylül Karadaş (x), Ceren Karagöl (x), Zeynep Oturan (x), Yaprak Erkek (x), Gökçen Denkel Kop (x), Selen Ursavaş (x), Tuğçe Öcal (x), Melda Güler (x), İlayda İşçimen (x), Sepınar Begüm Özsu (x), Yağmur Karaoğlu (x), Ece Morova (x)
Setler: 25-15, 25-16, 25-12
Süre:  64 dakika (22-23-19)
VESTEL Venus Sultanlar Ligi\'nin 15’inci hafta karşılaşmasında, Çanakkale Belediyespor evinde konuk ettiği İlbank’ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Çanakkale Belediyespor, İlbank karşısında ilk seti 25-15 kazandı. 2’nci ve 3’üncün setlerle de üstünlüğünü koruyan Çanakkale Belediyespor son iki seti 25-16, 25-12 alarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.
(FOTOĞRAFLI)

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