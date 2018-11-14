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Spor

Çanakkale Belediyespor - Halkbank: 3-0

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) Salon: Anafartalar Hakemler: Ramazan Çevik, Barış Karakoyun Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Işık Öz, Ece Hocaoğlu, Gökçe Aksoylu, Bihter Dumanoğlu, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Yıldırım, Melis

14 Kasım 2018 00:07

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

Salon: Anafartalar
Hakemler: Ramazan Çevik, Barış Karakoyun
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Işık Öz, Ece Hocaoğlu, Gökçe Aksoylu, Bihter Dumanoğlu, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Yıldırım, Melis Durul
Halkbank: Ceyda Durukan, Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Fulden Ural, Aslıhan Kılıç, Rosanna Giel Ramos, Tutku B. Yüzgenç, Sara Sakradzija, Ada Germen, Gülece Güder, Hande Naz Şimşek,  Duygu Nur Doğan 
Setler: 25-21, 25-21, 27-25
Süre: 31-29-39 (99 dakika)

(FOTOĞRAFLI)

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