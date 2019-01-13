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Spor

Çanakkale Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Burak GEZEN /ÇANAKKALE (DHA) SALON: Anafartalar HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışçıoğlu ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin (Bihter Dumanoğlu, Bilgül Güle

13 Ocak 2019 21:18

Burak GEZEN /ÇANAKKALE (DHA)

SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışçıoğlu
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin (Bihter Dumanoğlu, Bilgül Güler, Işıl Öz)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Charlotte Leys, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Hande Baladin, Cursty Jackson, Nursevil Gökbudak Aydınlar (Gizem Karadayı, Elifsu Ericek, Meryem Boz, Dilara Gedikoğlu)
SETLER: 7-25, 11-25, 16-25
SÜRE: 60 dakika (17, 19, 24)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 12\'nci haftasında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda karşılaştığı Çanakkale Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti.

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