Çanakkale Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Burak GEZEN /ÇANAKKALE (DHA)
SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışçıoğlu
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Rachel Sanchez Perez, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin (Bihter Dumanoğlu, Bilgül Güler, Işıl Öz)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Charlotte Leys, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Hande Baladin, Cursty Jackson, Nursevil Gökbudak Aydınlar (Gizem Karadayı, Elifsu Ericek, Meryem Boz, Dilara Gedikoğlu)
SETLER: 7-25, 11-25, 16-25
SÜRE: 60 dakika (17, 19, 24)
Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 12\'nci haftasında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda karşılaştığı Çanakkale Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti.
FOTOĞRAFLI