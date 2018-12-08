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Spor

Çanakkale Belediyespor - Fenerbahçe: 0-3

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) SALON: Anafartalar HAKEMLER: Ali Bağde, Barış Karakoyun ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler,  Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin, Işıl Öz, Bihter Dumanlıoğlu, Semra Özer, 

08 Aralık 2018 18:34

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Ali Bağde, Barış Karakoyun
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Birgül Güler,  Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin, Işıl Öz, Bihter Dumanlıoğlu, Semra Özer, Gökçe Çiçek Aksoylu,  
FENERBAHÇE: Ana Antonijevic, Dicle Nur Babat, Abreu Melissa Teresa Vargas, Ramos Samanta Estephania G. Bricio, Eda Erdem Dündar, Damla Çakıroğlu, Melis Yılmaz, Merve Daldeler,
SETLER: 17-25, 17-25, 19-25
SÜRE: 25-24-25, (74 dakika)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 8\'inci hafta maçında Çanakkale Belediyesi evinde Fenerbahçe\'ye 25-17,25-17 ve 25-19\'luk setlerle 3-0 mağlup oldu.

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