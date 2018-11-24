Çanakkale Belediyespor - Eczacıbaşı Vitra: 0-3

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE (DHA)
SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Yılmaz Duman, Barış Karakoyun
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Ebru Bedir, Birgül Güler, Işıl Öz, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin, Semra Özer
ECZACIBAŞI VİTRA: Güldeniz Önal, Tijana Boscovic, Lauren Gıbbemeyer, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson, Ezgi Dilik, Dilara Bağcı, Meliha İsmailoğlu, Kim Yeon Koung, Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz, Merve Atlıer
SETLER: 24-26, 11-25, 21-25
SÜRE: 79 dakika (32, 22, 25)
Vestel Venus Sultanlar Ligi 6\'ncı hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA deplasmanda Çanakkale Belediyespor\'u 3-0 yendi.
FOTOĞRAFLI