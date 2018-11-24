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Spor

Çanakkale Belediyespor - Eczacıbaşı Vitra: 0-3

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE (DHA) SALON: Anafartalar  HAKEMLER: Yılmaz Duman, Barış Karakoyun  ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Ebru Bedir, Birgül Güler, Işıl Öz, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin,

24 Kasım 2018 22:27

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE (DHA)

SALON: Anafartalar 
HAKEMLER: Yılmaz Duman, Barış Karakoyun 
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Ebru Bedir, Birgül Güler, Işıl Öz, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin, Semra Özer
ECZACIBAŞI VİTRA: Güldeniz Önal, Tijana Boscovic, Lauren Gıbbemeyer, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson, Ezgi Dilik, Dilara Bağcı, Meliha İsmailoğlu, Kim Yeon Koung, Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz, Merve Atlıer
SETLER: 24-26, 11-25, 21-25
SÜRE: 79 dakika (32, 22, 25)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 6\'ncı hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA deplasmanda Çanakkale Belediyespor\'u 3-0 yendi.

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