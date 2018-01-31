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Spor

Çanakkale Belediyespor - Eczacıbaşı VitrA: 0 - 3

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) Salon: Anafartalar Hakemler: Arzu Emiroğlu (x), Eyüp Can Kayışoğlu (x) Çanakkale Belediyespor: Ceren Önal (x), Elif Uzun (x), Şule Yetimoğlu (x), Seda Arısoy (x), Gözde İrgi Dal (xx), Janset Cemre Erkul (x), Joyce Gomes

31 Ocak 2018 21:32

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

Salon: Anafartalar
Hakemler: Arzu Emiroğlu (x), Eyüp Can Kayışoğlu (x)
Çanakkale Belediyespor: Ceren Önal (x), Elif Uzun (x), Şule Yetimoğlu (x), Seda Arısoy (x), Gözde İrgi Dal (xx), Janset Cemre Erkul (x), Joyce Gomes Da Silva(x), Jelena Alajberg (x), İpek Soroğlu (x), Hande Taşçı (x)
Ecazacıbaşı Vitra: Tıjana Boskovıc(xxx), Beyza Arıcı(xx), Şebnem Simge Aköz(xx), Hande Baladın(xxx), Büşra Kılıçlı(xx), Jordan Larson(xxx), Dilara Bağcı(xx), Maja Ognjenovıc (xxx), Güldeniz Önal (xx), Ezgi Dilik (xx), Rachael Alexis Adams (xx),
Setler: 23-25, 16-25, 17-25)
Süre:  (28, 24, 23) 75 dakika

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 17’nci hafta karşılaşmasında, Çanakkale Belediyespor evinde Eczacıbaşı Vitra’yı konuk etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı Vitra karşısında oyunda dengeyi kuran Çanakkale Belediyespor, art arda sayılar kazanan Eczacıbaşı Vitra karşısında ilk seti 25-23 kaybetti. Karşılaşma boyunca üstünlüğünü koruyan Eczacıbaşı Vitra, Çanakkale Belediyespor karşısında ikinci seti 25-16, üçüncü seti ise 25-17 kazanarak, karşılaşmadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

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