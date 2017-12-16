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Spor

Çanakkale Belediyespor - Beşiktaş: 3-1

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) SALON: Anafartalar HAKEMLER: Ebru Ayata (x), Ali Badem (x) ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Alajberg (xxx), Seda, (xx), Da Silva (xxx), Janset (xx), From (xxx), Ayçanaz (xx), İpek (xx), Şule (xx), Ceren (xx), Elif (x), Hande (x)

16 Aralık 2017 23:44

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Ebru Ayata (x), Ali Badem (x)
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Alajberg (xxx), Seda, (xx), Da Silva (xxx), Janset (xx), From (xxx), Ayçanaz (xx), İpek (xx), Şule (xx), Ceren (xx), Elif (x), Hande (x), Gözde (x)
BEŞİKTAŞ: Pınar (xx), Tuğçe (xx), Azizova (xx), Rykhliuk (xxx), Tokarsa (x), Humay (x), Zeynep (xx), Olga (xx), Dilara (x), Simay (x)
SETLER: 25-21, 25-20, 23-25, 25-20
SÜRE: 111 dakika  (27-26-32-26)

Kupa Voley\'de evinde Beşiktaş’la karşılaşan Çanakkale Belediyespor rakibini 3-1 yenmeyi bildi. Anafartalar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ilk seti 25-21, ikinci seti de 25-20 kazanan Çanakkale Belediyespor 2-0 öne geçti. Üçüncü sette toparlanan Beşiktaş 25-23’lük galibiyetle skoru 2-1’e getirse de dördüncü seti 25-20 alan Çanakkale ekibi salondan galip ayrıldı.

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