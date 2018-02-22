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Çanakkale Belediyesi'ne, öğrencilere elma dağıtma izni verilmedi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Belediyesi'nce her yıl okullarda öğrencilere dağıtılan meşhur Kazdağı elması, iddiaya göre bu yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğü engeline takıldı

22 Şubat 2018 15:40

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Belediyesi\'nce her yıl okullarda öğrencilere dağıtılan meşhur Kazdağı elması, iddiaya göre bu yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğü engeline takıldı. Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, gerekçe gösterilmeden elma dağıtımına izin verilmediğini belirterek, öğrenciler için aldıkları 26 ton elmayı ev ev dolaşarak vatandaşlara dağıtmaya başladıklarını söyledi.
Çanakkale Belediyesi, Kazdağı eteklerindeki Bayramiç ilçesi ve köylerindeki üreticileri desteklemek, Kaz Dağları’nın doğası hakkında farkındalık yaratmak, bölgede yapılan altın arama çalışmalarının vereceği zararlara dikkat çekmek ve kentlileri sağlıklı beslenmeye teşvik etmek amacı ile 5 yıldır okullarda öğrencilere, \'Kaz Dağları’nın altını elma\' sloganıyla elma dağıtımı yapıyordu. Çanakkale Belediyesi, 9 Şubat 2018 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne, okullarda elma dağıtım yapmak için izin talebinde bulundu. Ancak, belediye yetkililerinin ifadesine göre, Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden izin başvurusuna geri dönüş olmadı.
Çanakkale Belediyesi, çareyi elmaları kent merkezindeki mahallelerde evlere dağıtmakta buldu. 20 Şubat 2018 tarihinde ATAM Kreş ve Gündüz Bakım Evi, Çocuk Kültür Evi, Altın Yıllar Yaşam Merkezi ve Sosyal Yaşam Evleri’nin yanı sıra özel kreşler ile başlayan elma dağıtımı dün kent merkezindeki tüm mahallelerde devam etti. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Esenler Mahalle Muhtarlığı ve Esenler Mahalle Meclisini ziyaret ederek, elma dağıtımı yapan gönüllüler ve belediye çalışanları ile bir araya geldi.
Kazdağları elmasının, bölgenin çok önemli bir ürünü olduğunu belirten Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, \"Elma üreticilerini desteklemek ve çocukların kendi coğrafyalarını, kendi ürünlerini tanımaları açısından okullarda elma dağıtımını sürdürüyorduk. Okullarda elma dağıtımı ile çocuklara meyve yeme akışkanlığı kazandırıyorduk. Yöredeki ürünleri tanımaları için bu şekilde meyve dağıtımı yapılıyordu. Bu yıl maalesef Milli Eğitim Müdürlüğü buna izin vermedi. Vermeyince biz de elmaları bire bir mahalle muhtarlıkları ve mahalle meclisleri kanalı ile tek tek evlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Kendi toprağımızda meşhur olan bir ürünü çocukların hem tatması, hem de bilinçlenmesi için okullarda bu çalışmayı yapıyorduk. Herhalde bir çekinceleri oldu. Veya bir bildikleri var, ama onun ne olduğunu bilemiyorum\" dedi.
Okullarda elma dağıtımına izin verilmemesiyle ilgili bir gerekçenin de gösterilmediğini ifade eden Başkan Gökhan, \"Sadece izin verilmedi. Çünkü biz 9 Şubat\'ta dilekçemizi verdik. Okullarda elma dağıtımı için iznin verilmesi açısından gerekli girişimlerde bulunduk. Bu saatte kadar hiçbir geri dönüş olmadı. CHP İl Başkanımız İsmet Güneşhan tarafından AK Parti İl Başkanı Sayın Karadağ da arandı. O da bir çözüm bulamadı. Demokrasilerde çare tükenmez. Biz de evlere dağıtıyoruz. Hiç olmazsa Cumhuriyet Meydanı\'nda dağıtırız. Ben Çanakkale halkına hizmet etmek için görevimi yerine getiriyorum. Bunu ilk defa yapmıyorum. İnşallah son defa da yapmayacağız. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum\" diye konuştu.

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