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Çanakkale AFAD'dan eğitim ve tatbikat

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince denizde ve karada arama-kurtarma eğitim ve tatbikat kampı düzenledi

26 Eylül 2017 14:36

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince denizde ve karada arama-kurtarma eğitim ve tatbikat kampı düzenledi.
Çanakkale AFAD ekiplerince 22-24 Eylül arasında, Lapseki\'ye bağlı Kirazlıdere Mevkii\'nde 25 personel, 6 araç ve 2 arama kurtarma botu ile denizde ve karada arama-kurtarma eğitim ve tatbikat kampı yapıldı. Ekipler, 3 gün gece ve gündüz süren eğitim ve tatbikat kampında, su üstü kurtarma, bot kullanımı, dalış, halat fırlatma tüfeği, sel istasyonu, insansız hava aracı, termal kamera ve gps cihazlarının kullanımı eğitimleri alırken su altı ve üstü kurtarma, harita yardımıyla yön bulma (oryantiring), Çanakkale AFAD\'a ait insansız hava aracı ile havadan arama-bulma tatbikatları yaptı. AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, 3 gün süren kamp programında suda arama ve kurtarmanın farklı varyasyonlarının denendiğini söyledi. Yılmaz, şöyle dedi:
\"Çanakkale AFAD arama ve kurtarma ekibinin suda mahsur kalma ve su üstünde kaybolma olaylarına arama kurtarma botları ile müdahale, havadan arama-bulma ve araç-gereç kullanımı kabiliyetini arttırmayı amaçlayan kampımız başarıyla sonuçlandı. Personelimizin teknik bilgilerini ve kabiliyetlerini tekrar edip geliştirecek bu tür eğitim-tatbikat kampları belirli aralıklarla tekrar edilecek.\"

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