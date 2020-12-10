Çanakkale açıklarında 22 sığınmacının olduğu bot, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakıldığı iddia edilen 22 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 22 sığınmacıyı kurtardı.

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakıldığı iddia edilen bottaki sığınmacılar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.