Çanakkale 1915 Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Çanakkale 1915 Köprüsü için açılan köprü ve otoyol ihalesinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre köprünün ihalesini en kısa işletme süresini teklif eden Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG kazandı.

Temelinin 18 Mart 2017'de atılması planlanan köprünün geçiş ücreti, otomobiller için 15 Euro+KDV olarak belirlendi, güncel kurla yaklaşık 67 liraya tekabül ediyor. Çanakkale 1915 Köprüsü'nün Cumhuriyet'in 100. yılında hizmete sunulması öngörülüyor.

Ortak girişim grubu köprü ve otoyol yapımı için 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira proje bedeli ve 5,5 yıllık yapım süresi dahil toplam 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklif etti. En kısa sözleşme süresini teklif eden grup ihaleyi kazanmış oldu.

Ulaştırma Bakanı, komisyonun çalışmalarına devam edeceğini, teknik ve ayrıntılı çalışmaların ardından en kısa süreyi veren grupla sözleşme imzalanacağını söyledi.

Kimler ne teklif verdi?

İhaleye 4 ortak girişim gurubu teklif vermişti. Firmalar ve teklifleri şöyle:

1- Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG (Yatırım tutarı 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira toplam süre 16 yıl 2 ay 12 gün)

2- IHI (Japon) - Itochu (Japon) - Join (Japon) - Makyol - Nurol - Japon Express Way (Japon) OGG (Yatırım tutarı 10 milyar 494 milyon 575 bin 500 TL ve toplam süre 17 yıl 10 ay 24 gün)

3- Cengiz - Kolin - CRBC (Çin) OGG (Yatırım tutarı 10 milyar 324 milyon TL, toplam süre 18 yıl 8 ay 19 gün)

4- IC İçtaş - Astaldi (İtalyan) OGG (Yatırım tutarı 11 milyar 575 milyon 960 bin TL, toplam süre 18 yıl 5 ay 15 gün)

24 firma şartname almıştı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü için 4'ü Japon, 3'ü Çinli, 2'si Koreli, 1'i İtalyan olmak üzere 24 firmanın ihale dosyası satın aldığını söylemişti.

Ayak açıklığı en büyük köprü

1915 Çanakkale Köprüsü dahil Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu, bağlantı yolları da dahil yaklaşık 101 kilometre otoyol ve 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.

18 Mart 2017'de köprünün temelinin atılması planlanıyor. Köprünün Cumhuriyet'in 100. yılında hizmete sunulması öngörülüyor.

Geçiş ücreti ne kadar olacak?

Köprünün geçiş ücreti otomobiller için 15 Euro+KDV olarak belirlendi. Güncel kurla (1 Euro=4,13 TL) yaklaşık 67 lira olacak. Otoyolda ise geçiş ücreti kilometre başına 5 sent.

Yap-işlet-devret modeli

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi, yap-işlet-devret modeli kapsamında ihale ediliyor.



Söz konusu kesimin, belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı gerçekleştirilecek, sözleşme süresi sonunda ise otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden arınmış şekilde, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devredilecek.