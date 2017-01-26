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Ekonomi

İnşaat devleri, Çanakkale Boğaz Köprüsü için sıraya girdi!

Temelinin 18 Mart'ta atılması planlanan köprü için, dört girişim grubu teklif verdi

26 Ocak 2017 15:33

Türkiye'nin dördüncü boğaz geçişi olması planlanan, Çanakkale 1915 Köprüsü'nün ihalesine aralarında yabancıların da olduğu dört girişim grubu teklif verdi. İhaleye katılan yabancı girişimciler arasında, Japonya'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve Çin'den inşaat devleri bulunuyor.

Çanakkale 1915 Köprüsü'nün temelinin 18 Mart'ta atılması planlanıyor.

Buna göre köprü ve otoyol ihalesi için teklif veren şirketler şöyle:

- Daelim-Limak-SK Mühendislik-Yapı Merkezi

- IHI-Itochu-Join-Makyol-Nurol-Japan Expressway

- Cengiz İnşaat-Kolin İnşaat-CRBC

- İC İçtaş-Astaldi 

Bu firmalardan Dealim Güney Koreli bir inşaat firmasıyken IHI Corporation, çelik köprü ve çeşitli ağır sanayi dallarına yönelik makine imalatında faaliyet gösteren Japon bir firma. Itochu ise Japonya'nın ikinci büyük ticari şirketi. 

Cengiz ve Kolin'in ihaleye katıldığı  Sichuan Road and Bridge Co. (CRBC) Çinli bir inşaat devi.  İçtaş'ın ihale ortağı İtalyan Astaldi ise hâlihazırda İstanbul-İzmir otoyolunun yüklenicilerinden. 

Son olarak SK Mühendislik, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ihaleye katılıyor. 

İstanbul'u Kuzey Ege'ye bağlayacak yol

Türkiye'nin dördüncü boğaz geçişi Çanakkale 1915 Köprüsü, İstanbul'un güneyindeki Silivir ilçesine bağlı Kınalı Köyü'nden başlayacak, Tekirdağ ve Çanakkale'den geçerek Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde sona erecek 352 kilometrelik otoyol projesinin bir parçası.

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu bölgelerini birleştirecek 2 bin 23 metre uzunluğundaki köprünün inşaatının dört yıl sürmesi planlanıyor.

 

 

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