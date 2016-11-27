Çanakakke Boğazı'nda iki gemi çarpıştı

Çanakkale Boğazı'nın Ege Denizi girişinde iki geminin çarpıştığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İspanya'nın Valencia Limanı'ndan İzmit'in Autoport Limanı'na giden 176 metre boyundaki İspanyol bayraklı "Grande Anversa" isimli Ro-Ro gemisi ile Romanya'nın Köstence Limanı'ndan Kıbrıs'ın Larnaka Limanı'na giden 100 metre boyundaki Malta bayraklı "Sider Capri" isimli kuru yük gemisi henüz belirlenemeyen bir nedenle Kumkale mevkisi yakınlarında çarpıştı.



Olay, telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirildi. Bunun üzerine gemilerin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" römorkörü sevk edildi.



Yapılan ilk kontrolde "Grande Anversa" isimli gemi hasarının bulunmadığını beyan etti.



Gemiler sörvey kontrolü ve hasar tespit çalışmaları için Karanlık Liman mevkisine gönderildi.