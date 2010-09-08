-CANA: ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - Galatasaray'ın yeni transferi Arnavut futbolcu Lorik Cana, ''Galatasaray'da oynayacağım ve formasını giyeceğim için çok mutluyum. İnanılmaz gururluyum. Taraftarımızın da benimle gurur duyması için elimden geleni yapacağım'' dedi. Sarı-kırmızılı kulübün İngiliz ekibi Sunderland'den 4 yıllığına renklerine kattığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Cana, Galatasaray TV'de yayınlanan ''info@son aslan'' programının canlı yayın konuğu oldu. Lorik Cana, ''Savaş topraklarında doğmuş bir oyuncu. Zoraki göç var ve akabinde de bugün gelinen noktada savaşçı bir orta saha kimliğini görüyoruz. Kendisi bu oynadığı oyun biçimi ve yaşam tarzı arasında bir bağ kuruyor mu?'' şeklindeki bir soruya şu yanıtı verdi: ''Bu savaşçı yapım tarihte yaşananlardan kaynaklanıyor olabilir. Onun haricinde ülkemin, herkesin beni seyrettiğini biliyorum. Bu Fransa'da oynarken de İngiltere'de oynarken de böyleydi. Burada oynarken de böyle olacak. Onlara karşı bir sorumluluğum da var. Her zaman bir lider yapım var. Takımın içinde lider olmak bana çok büyük bir haz veriyor. Burada Galatasaray formasıyla da bunu kesinlikle yapacağım. Eğer bir savaşa gidiliyorsa ilk başta ben gideceğim. Lider yapımı burada da devam ettireceğim.'' Arnavut oyuncu, transferin gerçekleşme süreciyle ilgili bir soru üzerine ise şunları kaydetti: ''Burada olduğumdan dolayı çok gururluyum. Bir Premier Lig takımının kaptanı olarak bırakmak tabii ki kolay değil. Sonuçta belli bir taraftar grubuna hitap ediyorsunuz, takım arkadaşlarınız, başkanınız var. Marsilya'dan Sunderland'e transfer olduğumda, ilerleyen zamanlarda iyi bir teklif gelirse bana kolaylık göstereceklerini, bırakabileceklerini söylemişlerdi. Böyle bir kolaylık vardı. Galatasaray gibi büyük bir camiadan teklif gelince de bunu yerine getirdiler. Transfer çok çabuk gerçekleşti. Bu ayın başında bir teklif aldım ve süreç o şekilde ilerledi.'' Türkiye ile Arnavutluk arasındaki mesafenin kısa oluşunun kararını etkilediğini, anlatan Cana, ''Burada kendimi Arnavutluk'un bir elçisi olarak görüyorum. Daha önce de oynadığım kulüp ve ülkelerde bu misyonu üstlenmiştim. Burada da buna devam edeceğim, elimden gelenin en iyisini yapacağımı düşünüyorum. Zaten Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkileri hepimiz biliyoruz. Burada yaşayan birçok Arnavut var. O yüzden hiçbir sıkıntı çekeceğimi düşünmüyorum'' diye görüşlerini aktardı. ''Topa karşı sert olmak benim oyun karakterimin bir parçasıdır. Burada da öyle olacağım'' diyen Cana, ön liberonun önemli bir pozisyon olduğunun altını çizerek, ''Çünkü takımı organize etmeniz gerekiyor. Hocanın isteklerini mutlaka sahaya yansıtmanız gerekiyor. Ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım ve o oyun içindeki sertliğimi de sürdüreceğim'' dedi.